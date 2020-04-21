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Общество

Наталья Никифорова о закрытии «наливаек»: Губернатору тяжело было принимать это решение, но большинство жителей ему аплодируют

Председатель Псковского регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова выразила одобрение введенному губернатором Михаилом Ведерниковым пусть и временному, но запрету на работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом.

«Я считаю, эта мера очень назрела, - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации Наталья Никифорова. - Этот вопрос мы неоднократно поднимали в Общественной палате. И я, как бывший член общественного совета при УМВД, хочу сказать, что работа наших «наливаек» - это полный беспредел. Работали они, не соблюдая никакого режима и графика, молодежь могла в любое время суток приобрести любые напитки. Даже пошли жалобы, что во время карантина некоторые «наливайки» выставили на улицы табуретки и на них стали выставлять свою продукцию с ценами – такая история, как мне рассказали, была на Завеличье».

Как заметила председатель регионального Союза женщин, в этих точках продажи алкоголя сам продукт часто был контрафактный, и никакой не было управы со стороны властей – все замечания контролирующих органов владельцы питейных заведений просто игнорировали.

«Вопросов много к ним. Они расцвели у нас, как наш борщевик, - заметила Наталья Никифорова.

Она отметила, что современное подрастающее поколение наконец-то перестало видеть рекламу пива с экранов, это перестало мотивировать молодежь, что модно пить пиво и ходить с бутылкой по улицам, как это было в 90-е годы.

«Сегодня мы говорим о том, что надо продвигать спорт во дворах, что нужны спортивные площадки для воркаута, бесплатные секции и кружки для детей. Пусть «наливайки» закрыли  на какой-то период, и пусть этот период будет подольше. Я понимаю, что губернатору, наверное, тяжело было принимать это решение, но большинство жителей ему аплодируют. Огромное ему спасибо от всего Союза женщин России.

А главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная отметила, что закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции.

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