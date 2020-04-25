Школьники Псковской области получат продуктовые наборы и в мае

13:07, 24 апреля 2020, ПАИ

Компенсацию за питание псковские школьники получат и в следующем месяце. Более того, в мае продуктовые наборы получат не только дети из малоимущих семей и школьники с ограничениями по здоровью, но и все учащиеся начальных классов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, меры социальной поддержки жителей Псковской области во время пандемии озвучила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на заседании регионального штаба 24 апреля.

«Все меры социальной поддержки, выплаты оказаны и направлены в срок и в полном объеме. Предприняты дополнительные меры поддержки, на что выделено более 270 миллионов рублей преимущественно на поддержку инвалидов, одиноко проживающих пенсионеров, малоимущих граждан», - сообщила Вера Емельянова.

Выплаты ветеранам проходят своевременно. Поддержку псковские ветераны должны получить до 1 мая.

С 1 июня в Псковской области начнутся выплаты на детей от 3 до 8 лет, сейчас принимаются заявления. Также на два месяца предусмотрена выплата на ребенка до 3 лет.

«Готовы предложить варианты организации отдыха детей и на летний период», - добавила вице-губернатор замечание к вопросу о поддержке школьников.