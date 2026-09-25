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Оладьи с мёдом и «Братский кофе»: ещё три монастыря угостят гостей фестиваля «Архондарик» в Печорах

Спасо‑Елеазаровский монастырь, Спасо‑Преображенский Валаамский монастырь и Святогорский Свято‑Успенский монастырь представят свои блюда и угощения на фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

  • Оладьи с мёдом и «Братский кофе»: ещё три монастыря угостят гостей фестиваля «Архондарик» в Печорах
    Фото: из канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере MAX
  • Оладьи с мёдом и «Братский кофе»: ещё три монастыря угостят гостей фестиваля «Архондарик» в Печорах
    Фото: из канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере MAX
  • Оладьи с мёдом и «Братский кофе»: ещё три монастыря угостят гостей фестиваля «Архондарик» в Печорах
    Фото: из канала Театрально-концертной дирекции Псковской области в мессенджере MAX

На фестиваль «Архондарик» Спасо-Елеазаровский монастырь привезёт простую, домашнюю еду, сделанную с молитвой: оладьи с мёдом и вареньем, пирожки и кексы, квашеную капусту, тушёнку, копчёную рыбу, молочную продукцию и иван‑чай. А ещё в монастырской лавке будут травяные чаи, рыбная продукция и другие монастырские товары.

Спасо‑Преображенский Валаамский монастырь стоит среди суровой и прекрасной природы Ладожского озера. На Валааме издревле всё необходимое старались делать своими руками, этот уклад жив и сегодня: у монастыря своё хозяйство, форелевая ферма, сыроварня и пекарня. Хлеб, пирожки, рыба, сыры – всё рождается здесь в тишине и труде, прежде всего для братии, трудников и паломников.

Так же естественно и по‑домашнему появился на Валааме и свой кофе. В 2024 году братия начала самостоятельно обжаривать кофейные зёрна: хотелось, чтобы у тех, кто приезжает на остров, всегда был по‑настоящему свежий напиток. Так из простой заботы о людях родился «Братский кофе».

И теперь эту маленькую валаамскую традицию можно встретить не только на далёких островах – она приезжает на фестиваль «Архондарик». Гости смогут попробовать кофейное меню от Валаамского монастыря: эспрессо, американо, капучино, латте.

Святогорский Свято‑Успенский монастырь живёт не только памятью и службой: здесь бережно хранят традиции труда. В обители работает своя сыроварня, а на подворье готовят мёд, варенье, сбитень. На фестиваль «Архондарик» Святогорский монастырь привезёт эти угощения и подарит гостям возможность прикоснуться к тихой, настоящей красоте северной обители.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» – с 2 по 4 октября: 2–3 октября – с 11:00 до 19:00, 4 октября (воскресенье) – с 11:00 до 18:00.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие.

Свои блюда и угощения представят Казанский женский монастырь близ Данилова (Ярославская область), Снетогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Псково-Печерский монастырь и другие.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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