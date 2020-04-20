В Псковской области выплаты по пять тысяч рублей получат безработные и пенсионеры с минимальными доходами

22:42, 20 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников на совещании с вице-губернаторами, которое прошло в понедельник, 20 апреля, особое внимание уделил расширению мер социальной поддержки наиболее незащищенных слоев населения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор поручил увеличить до пяти тысяч рублей размер выплаты для малоимущих одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума - 10 633 рубля. Напомним, ранее такие пенсионеры могли получить выплату в размере трех тысяч рублей.

По пять тысяч рублей смогут получить и малоимущие инвалиды, в том числе и несовершеннолетние, и малоимущие семьи.

Социальную поддержку окажут и безработным, которые получают минимальное пособие. Планируется, что дополнительная выплата в течение трех месяцев будет составлять по пять тысяч рублей. Также будут увеличены средства на компенсацию питания школьников, чтобы продуктовые наборы в мае получили не только дети из малообеспеченных семей, а все учащиеся начальной школы.

На совещании также замгубернатора Вера Емельянова представила варианты по развертыванию инфекционной службы в южных районах области.