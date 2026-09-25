В Псковском районе анонсировали большую сельскохозяйственную ярмарку

11:05, 25 сентября 2026, ПАИ

Более 100 участников заявились на 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского района, которая состоится в субботу, 26 сентября. Об этом сообщила глава муниципального образования Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере MAX.

На ярмарке представят самую разнообразную продукцию: свежие овощи и фрукты, мясные, молочные, рыбные, хлебобулочные изделия, мёд, ягоды, саженцы и цветы – всё, чем богат Псковский район.

В ходе финального заседания оргкомитета ярмарки обсудили общие вопросы организации и детали проведения праздника. В прошлом году за семь часов работы ярмарки её посетили свыше пяти тысяч человек. В этом сезоне планируется такой же масштаб.

Со службами обеспечения также обсудили вопросы расстановки торговых рядов, безопасности, концертную программу, работу специальной комиссии, которая будет оценивать участников конкурсов, и другие значимые детали.

Напомним, 26 сентября ярмарка откроется на парковке торгового центра «Фьорд Плаза». Мероприятие пройдёт с 08:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдёт в Пскове 3 октября с 08:00 до 15:00.