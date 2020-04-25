У нас нет оснований и возможности компенсировать семьям школьников затраты на интернет - Михаил Ведерников

00:22, 25 апреля 2020, ПАИ

«У нас нет оснований и возможности компенсировать семьям школьников затраты на интернет. Давайте адекватно смотреть на вещи», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в своём видео в Instagram.

Он напомнил, что некоторым категориям школьников сейчас компенсируется отсутствие школьного питания. Речь, в частности, идёт о детях из малообеспеченных семей и детях с особенностями здоровья. «С мая месяца мы к этому списку добавляем учеников начальных классов. Совсем всех школьников мы добавить не можем», - отметил губернатор.

С 17 апреля, по решению губернатора Михаила Ведерникова, в Пскове начали раздавать продуктовые наборы школьникам из малообеспеченных семей, а также учащимся с ограниченными возможностями здоровья.

Всего в регионе такие наборы получат более 21 тысячи учащихся.