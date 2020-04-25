ФОТОФАКТ: Псковичи продолжают собираться у алкогольных ларьков и даже стреляют из «пугача»

12:53, 25 апреля 2020, ПАИ

Псковичи продолжают присылать в редакцию фотографии, как возле алкогольных ларьков горожане собираются группами, нарушая не только самоизоляцию, но и социальную дистанцию. После опубликованной информации о большой компании возле ларьков на улице Энтузиастов, 5, ещё один пскович прислал в редакцию Псковского агентства информации фотографию этого же ларька, и тоже с толпой людей.

«Возле кабака на Энтузиастов, 5, они собираются толпой каждый день от 3 до 9 человек, утром, днем и вечером. Последние три дня один из них приезжает на велосипеде и стреляет с пистолета «пугача» в воздух. Отлично самоизолировались, правда?» - задает резонный вопрос житель Пскова.

В Псковской области число зараженных коронавирусом на 25 апреля выросло до 110 человек, 12 пациентов выздоровело, 8 – умерло.