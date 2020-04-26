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Общество

Сотрудники российских банков будут жить на работе

Крупные российские банки рассматривают вариант переезда своих сотрудников на работу. Как пишет РБК, Совкомбанк уже перевел на работу «с проживанием» около десяти своих сотрудников, банк «Зенит» уже закупил продукты, средства и специальные принадлежности.

Для сотрудников банков, отвечающих за самые важные функции, в условиях пандемии предусмотрели работу без возвращения домой. За такие условия работникам предлагают  повышенную зарплату или бонусы.

«Основная группа самых важных для банка специалистов, которые отвечают за ежедневные расчеты, живет в банке: полностью изолирована, спит, ест, моется в банке, не общается с родственниками, пока пандемия не закончится. Считаем, что это необходимо», - рассказал РБК  первый зампред и совладелец кредитной организации Сергей Хотимский. Он отметил, что сотрудники банка добровольно пошли на самоизоляцию в офисе за повышенные деньги.

Банк «Зенит» пока только подготовил план по переводу отдельных команд на круглосуточный режим пребывания на работе. Финансовая организации уже закупила продукты питания, специальные средства и принадлежности.

Большинство российских банков с началом эпидеии перевело максимально возможное количество сотрудников на дистанционную работу. Представители ВТБ, Райффайзенбанка, Росбанка, Промсвязьбанка и Тинькофф Банка сообщили, что проживание в офисах для своих сотрудников пока не рассматривают.

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