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Общество

Глава Роспотребнадзора не исключает, что Россия избежит пика коронавируса

Власти призывают россиян сознательно относиться к режиму самоизоляции и возможной угрозе. Фото: Андрей Степанов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что России близка к тому, чтобы избежать всплеска коронавируса, «если только мы не сорвемся в праздники». Как пишет ТАСС, об этом она заявила в интервью передаче телеканала «Россия-1».

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик – это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники. Это самый большой риск сегодняшнего дня. Это приведет к возврату в ту точку, из которой мы вышли», - сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора еще раз подчеркнула, что в праздничные дни россияне должны остаться дома. «То, что режим ограничений сыграл свою максимальную положительную роль, это очевидно абсолютно», - заметила Анна Попова.

Темпы роста числа заразившихся коронавирусом в России снизились с почти 30% в день в начале вспышки до менее 10%. Такие данные привела глава ведомства.

Ранее Анна Попова заявила, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимо продлить  самоизоляцию ещё на две недели.

Губернатор Псковской области считает, что вспышка коронавируса в регионе придется на первые недели мая, поэтому на майских праздниках необходима жесткая самоизоляция граждан.

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