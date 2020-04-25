Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию в России еще на две недели

18:30, 25 апреля 2020, ПАИ

Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы продлить самоизоляцию ещё на две недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совещание c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.

Анна Попова подчеркнула, что жесткие ограничения в стране действуют всего две недели, но чтобы остановить вирус – этого мало.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока у людей не будет иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

По состоянию на 25 апреля в России общее число заболевших достигло 74 588 человек, умерли 681 пациент, выздоровели ― 6250.