0
22:17
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию
21:44
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию
19:03
ФОТОФАКТ: в Гдове местные жители подожгли сухую траву
17:58
Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16:59
Публикуем эксклюзивный видеорепортаж из очага заражения коронавирусом в Острове
14:00
Фестиваль «Исаборг» в Псковской области в конце мая не состоится
12:53
ФОТОФАКТ: Псковичи продолжают собираться у алкогольных ларьков и даже стреляют из «пугача»
Еще новости
Общество

Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию в России еще на две недели

Руководитель Роспотребнадзорa Аннa Поповa считает, что для борьбы c распространением коронавирусa необходимы продлить  самоизоляцию ещё на две недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совещание c ведущими экспертами в сферe эпидемиологии и вирусологии.

Анна Попова подчеркнула, что жесткие ограничения в стране действуют всего две недели, но чтобы остановить вирус – этого мало.

Руководитель Роспотребнадзора добавила, что россияне не смогут жить, как раньше, пока у людей не будет иммунитета, полученного после заболевания или после вакцинации.

По состоянию на 25 апреля в России общее число заболевших достигло  74 588 человек, умерли 681 пациент, выздоровели ― 6250.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию Мишустин поручил разработать предложения по отмене ограничений для бизнеса Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию 74 рабочих из Киргизии перевезли в обсервацию под Невелем Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом от водителя «Дом по другим правилам»: Tele2 открыла digital-пространство с лекциями, экскурсиями и тренировками Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию в России еще на две недели В России за сутки 5966 человек заболели коронавирусом Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ЗАПИСЬ ЭФИРА) В Псковской области 3,3 миллиона рублей выделят для поддержки народа сето
Посмотреть все материалы сюжета >>>

ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию
25 апреля 2020
ВИДЕОФАКТ: рабочие из Киргизии заселяются в обсервацию
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию
25 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию 2
ФОТОФАКТ: в Гдове местные жители подожгли сухую траву
25 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Гдове местные жители подожгли сухую траву
Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
25 апреля 2020
Всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
Публикуем эксклюзивный видеорепортаж из очага заражения коронавирусом в Острове
25 апреля 2020
Публикуем эксклюзивный видеорепортаж из очага заражения коронавирусом в Острове
Фестиваль «Исаборг» в Псковской области в конце мая не состоится
25 апреля 2020
Фестиваль «Исаборг» в Псковской области в конце мая не состоится
ФОТОФАКТ: Псковичи продолжают собираться у алкогольных ларьков и даже стреляют из «пугача»
25 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Псковичи продолжают собираться у алкогольных ларьков и даже стреляют из «пугача» 4
Студентам ПсковГУ передали 2000 масок
25 апреля 2020
Студентам ПсковГУ передали 2000 масок

Идет загрузка...