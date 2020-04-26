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Общество

Губернатор Псковской области: майские праздники станут для всех нас испытанием на прочность

Пик заболеваемости коронавирусом в Псковской области придется на майские праздники. Фото: Андрей Степанов.

Губернатор Псковской области подвел итоги заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу. «Друзья, давайте продержимся до 15 мая с соблюдением всех мер профилактики. Вместе прорвемся!» - написал в своем Instagram Михаил Ведерников.

Глава региона напомнил, что пик заболевания ожидается через две недели, поэтому «именно майские праздники станут испытанием для всех нас и жителей Псковской области на прочность». В связи с этим часть ограничений будут действовать в Псковской области до середины мая, часть – до конца мая.

«Очень надеюсь, что этот период мы дисциплинированно пойдём по прогнозируемому сценарию, и уже после 15 числа постепенно начнём снимать ограничения: откроем некоторые розничные магазины, религиозные организации, общественные пространства», - отметил Михаил Ведерников.

В Псковской области продолжается подготовка коек и подключение их к кислороду, формируется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты. До конца апреля в регион придет десять новых инвазивных аппаратов ИВЛ, в течение месяца поступят еще 17. 40 миллионов рублей направлены на покупку 50 неинвазивных аппаратов, они поступят уже на следующей неделе.

Также губернатор сообщил, что псковские предприниматели начали получать кредиты на зарплаты сотрудником, а семьи Псковской области – единовременные пособия и выплаты из регионального материнского капитала.

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