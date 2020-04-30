Количество инфицированных коронавирусом жителей Псковской области возросло до 149

00:42, 29 апреля 2020, ПАИ

149 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram. По состоянию на утро 28 апреля их количество составляло 142.

Губернатор отметил, что в Псковской области выздоровели 15 инфицированных, скончались 11 пациентов. В настоящее время не зарегистрировано ни одного случая заболевания в Палкинском, Порховском, Дновском, Невельском, Усвятском, Куньинском и Локнянском районах.

Всего в Псковской области провели 8724 исследования на коронавирусную инфекцию.