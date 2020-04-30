11 заражённых коронавирусом пациентов скончались в Псковской области

00:30, 29 апреля 2020, ПАИ

11 заражённых коронавирусной инфекцией пациентов скончались в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Зафиксированы новые смерти, непосредственной причиной которых стали болезни сердца и инсульты, – отметил глава региона. – Коронавирус был сопутствующим диагнозом».

«Цифры предсказуемо растут, но динамика по-прежнему контролируемая, – продолжил Михаил Ведерников. – Непростая ситуация в Островском районе, однако объявленный в больнице карантин и все последующие профилактические меры были проведены вовремя и в полном объёме. Круглосуточно держим руку на пульсе».

Михаил Ведерников подчеркнул, что в Новосокольническом районе случаи по заболевшим вне группы строителей отсутствуют. Не зарегистрировано ни одного случая заболевания в Палкинском, Порховском, Дновском, Невельском, Усвятском, Куньинском и Локнянском районах.

«Болезнь непростая, и от момента поступления в больницу до полной победы над инфекцией (это не только отсутствие симптомов, но и отрицательные тесты на присутствие коронавируса) проходит в среднем 15-20 дней. Берегите себя!» – добавил Михаил Ведерников.

В Псковской области коронавирусом заразились 149 человек.