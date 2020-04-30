Марина Гаращенко расскажет о ситуации с коронавирусом в эфире ПАИ-live

15:58, 29 апреля 2020, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко расскажет об оперативной обстановке и борьбе с коронавирусом в регионе в эфире ПАИ-live 29 апреля в 16:15.

В настоящее время в Псковской области заражены коронавирусом 149 человек, выздоровели 15 пациентов, 11 скончались.

Онлайн-трансляция пройдёт на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ во «ВКонтакте».

Вопросы гостье эфира можно задать здесь>>>