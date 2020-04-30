Четыре заражённых коронавирусом жителя Псковской области находятся на аппаратах ИВЛ

16:41, 29 апреля 2020, ПАИ

На аппаратах ИВЛ находятся четыре заражённых коронавирусом жителя Псковской области. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 29 апреля рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Сейчас на ИВЛ находятся четыре человека с коронавирусом, - отметила Марина Гаращенко. – Ситуация удовлетворительная и управляема».

Говоря об умерших от коронавируса пациентах, Марина Гаращенко отметила, что люди были тяжело больны либо поздно обратились за помощью.

«Это печальная цифра для нас. Сегодня активно мониторят всех умерших, эти случаи тщательно разбираются, отправляются в федеральный центр», - добавила Марина Гаращенко.

По словам спикера, рост должен быть, в регионе нет бурного скачка.

«Сегодня идет умножение на два за неделю, - добавила Марина Гаращенко. – Самый активный рост считается, когда такое умножение идет в течение суток».

По словам председателя комитета по здравоохранению, ситуация отслеживается, в том числе за распространением заболевания в Москве и Санкт-Петербурге, от которых Псковская область отстает на 10-14 дней. Ранее Марина Гаращенко заявила, что количество зараженных коронавирусом возросло до 153 человек.