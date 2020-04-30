0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Четыре заражённых коронавирусом жителя Псковской области находятся на аппаратах ИВЛ

На аппаратах ИВЛ находятся четыре заражённых коронавирусом жителя Псковской области. Об этом в эфире проекта ПАИ-live 29 апреля рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Сейчас на ИВЛ находятся четыре человека с коронавирусом, - отметила Марина Гаращенко. – Ситуация удовлетворительная и управляема».

Говоря об умерших от коронавируса пациентах, Марина Гаращенко отметила, что люди были тяжело больны либо поздно обратились за помощью.

«Это печальная цифра для нас. Сегодня активно мониторят всех умерших, эти случаи тщательно разбираются, отправляются в федеральный центр», - добавила Марина Гаращенко.

По словам спикера, рост должен быть, в регионе нет бурного скачка.

«Сегодня идет умножение на два за неделю, - добавила Марина Гаращенко. – Самый активный рост считается, когда такое умножение идет в течение суток».

По словам председателя комитета по здравоохранению, ситуация отслеживается, в том числе за распространением заболевания в Москве и Санкт-Петербурге, от которых Псковская область отстает на 10-14 дней. Ранее Марина Гаращенко заявила, что количество зараженных коронавирусом возросло до 153 человек

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона Текст изменений в постановление администрации Псковской области «О дополнительном перечне организаций, на которые не распространяется действие Указа Президента» 50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции» ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии Полковник-миллиардер Дмитрий Захарченко пропал в столичном СИЗО Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону «Помощь оказывается без всякого шума»: Что делают псковские коммунисты в режиме самоизоляции Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...