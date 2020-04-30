До 153 выросло число заразившихся коронавирусом в Псковской области

16:32, 29 апреля 2020, ПАИ

По состоянию на 29 апреля в Псковской области число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло до 153 человек. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 апреля.

По словам Марины Гаращенко, из всех заразившихся из медучреждений региона выписали 17 человек.

Ранее сообщалось, что в Псковской области заражены коронавирусом 149 человек, выздоровели 15 пациентов, 11 скончались.