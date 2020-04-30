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Общество

В Пскове продолжается запрет на посещение поликлиник в плановом порядке

Псковские поликлиники продолжают работать с ограничениями. Фото: Дарья Хваткова

В Пскове городские поликлиники продолжают работать в особом ограничительном режиме и не принимают плановых пациентов. Ранее запрет был введен до 30 апреля, теперь его продлили. Как сообщила Псковскому агентству информации главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Невалённая, запрет до особого  распоряжения введён для поликлиники №1 на улице Кузнецкой, 19, поликлиники №2 на улице Коммунальной, 23, и №3 на улице Индустриальной, 8, на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, на посещение пациентами поликлиник в плановом порядке, на плановую диспансеризацию, плановые профосмотры и на плановую вакцинацию.

Работа поликлиники организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Чтобы вызвать врача на дом, псковичи должны звонить по телефонам:

Подразделение №1 66-53-57, 66-53-58,

Подразделение №2 56-78-15,

Подразделение №3 53-29-46, 53-33-88.

Для выписки льготных лекарственных препаратов обращаться по телефонам:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-96-98; 56-82-24

Подразделение №3 53-33-88.

Для срочного прохождения лабораторных и функциональных обследований для госпитализации, звонить по телефонам:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-54-34, 56-14-41,

Подразделение №3 53-31-08, 53-82-78.

Пациентам по вопросам освидетельствования на МСЭ:

Подразделение №1 66-52-98, 66-53-56,

Подразделение №2 56-58-81,

Подразделение №3 53-62-14.

29 апреля социальный комитет Псковского облсобрания поддержал инициативу об увеличении размера подъёмных медикам.

 

 

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