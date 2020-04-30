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Общество

Налоговая на бесплатном вебинаре расскажет псковичам о мерах поддержки бизнеса во время пандемии

Для жителей Псковской области налоговая проведет 12 мая бесплатный вебинар о мерах поддержки бизнеса. Фото: Дарья Хваткова.

Для жителей Псковской области налоговая проведет 12 мая бесплатный вебинар о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из-за непростой ситуации в экономике в результате распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС по Псковской области, вебинар начнется в 9:00 и будет идти около полутора часов. Специалисты расскажут о мерах поддержки бизнеса, продлении сроков предоставления налоговой отчетности и сроков уплаты налоговых платежей, об основных аспектах предоставления рассрочки (отсрочки) по уплате налогов. Также поднимут вопросы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в условиях ограниченного личного приема налогоплательщиков,  расскажут о порядке выплаты субсидий малому и среднему бизнесу и подскажут, где можно oзнакомиться с полным перечнем мер поддержки, а также уточнить, относится ли предприятие к пострадавшим отраслям.

Регистрация для участия в вебинаре открыта по ссылке.

В России уже разработали новый интернет-сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу. А Фонд гарантий и развития предпринимательства направит на поддержку бизнеса в Псковской области дополнительные 100 млн рублей.

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