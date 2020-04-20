Дополнительные 100 млн рублей направит Фонд гарантий и развития предпринимательства на поддержку бизнеса в Псковской области

17:43, 21 апреля 2020, ПАИ

Дополнительные 100 млн рублей направит Фонд гарантий и развития предпринимательства на поддержку бизнеса в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, для этого Фонд гарантий будет докапитализирован на эту сумму.

Средства планируется направить на предоставление льготных займов для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые работают в отраслях, вошедших в зоны риска из-за пандемии коронавируса.

Докапитализация Фонда произойдёт из двух источников. Порядка 33 млн рублей будет направлено из средств национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ещё около 66 млн поступят в рамках реализации антикризисного плана, разработанного правительством.

Фонд одобрил 32 заявки на реструктуризацию кредитов, взятых предпринимателями, на общую сумму более 53 млн рублей. Несколько банков уже запустили программы беспроцентного кредитования бизнеса для выплаты заработных плат работникам предприятий. Одобрено уже более 20 заявок. Также банки вынесли положительные решения по более чем 180 заявкам на реструктуризацию действующих займов для представителей малого и среднего бизнеса региона.

В Псковской области сформирован перечень из восьми отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за распространения коронавируса. Для них, в частности, предусмотрено снижение арендной платы за использование государственного и муниципального имущества, снижение ставок по упрощенной и патентной системам налогообложения. Планируется, что перечень отраслей из зоны риска будет расширяться.