Налоги для самозанятых рассмотрел комитет по бюджету Псковского областного Собрания

12:24, 29 апреля 2020, ПАИ

Члены комитета по бюджету, финансам и налоговой политике рассмотрели профильные вопросы апрельской сессии, ключевыми из которых стали законопроекты о налоговых льготах для бизнеса и изменения в бюджет текущего года. Заседание комитета прошло в дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Депутаты поддержали введение в Псковской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Нововведение позволит предпринимателям, которые не хотят регистрироваться как ИП или юридическое лицо, минимизировать свои организационные издержки и сократить налоговые выплаты – вместо 13 процентов по налогу на доходы физических лиц самозанятые граждане смогут платить налог по ставке 4 или 6 процентов.

О пакете дополнительных налоговых льгот для субъектов малого и среднего бизнеса, приостановивших работу в условиях борьбы с распространением коронавируса, доложил председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев: «В последние годы происходил переход расчёта налога на имущество исходя из его кадастровой стоимости, и объективно налоговая нагрузка на бизнес увеличилась. Конечно, в сложившихся экономических условиях предпринимателям нужна поддержка. Мы предлагаем освободить от уплаты налога на имущество субъекты малого и среднего предпринимательства в отношении объектов недвижимости, которые связаны с осуществлением деятельности, отнесённой к пострадавшим отраслям».

Поддержку получат и арендодатели. «Торговые центры не работают, у предпринимателей нет выручки, и им сложно платить аренду, поэтому и собственники недвижимости тоже несут убытки. Мы предлагаем установить налоговые льготы для тех, кто заключит дополнительные соглашения с арендаторами о снижении не менее чем на 50 процентов арендной платы. Так мы поддержим и арендаторов, и арендодателей», - подчеркнул Андрей Михеев.

Будет оказана помощь бизнесу, который пострадал из-за введения ограничений передвижения по территории области. В пакет мер поддержки включены льготы по транспортному налогу для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылев обратил внимание на привязку введения налоговых льгот к реестру предпринимателей, актуальному на 1 марта текущего года, – поддержка распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса, включённые в данный реестр.

«Многие предприниматели не смогут воспользоваться налоговыми льготами, потому что по формальным признакам не попали в реестр. По всем критериям предприниматель – субъект малого бизнеса, а в реестре его нет. Предлагаю исключить это требование из текста закона», - предложил бизнес-омбудсмен.

Андрей Михеев не согласился с тезисом уполномоченного – по его словам, реестр предпринимателей ведёт налоговая инспекция и это же ведомство администрирует налоговые льготы. Тем не менее, руководитель органа исполнительной власти признал, что часть субъектов малого и среднего бизнеса «выпадает» из мер поддержки, и эта проблема обсуждается сейчас федеральным уровне.

«В зависимости от решений, принятых правительством, будет понятно, какие корректировки мы должны будем сделать на региональном уровне, - обратился к бизнес-омбудсмену председатель парламентского комитета Борис Полозов. – Мы не отвергаем ваше предложение и готовы вернуться к этому вопросу и оперативно внести изменения в действующий закон».

Депутаты не только поддержали все предложенные меры, но и расширили их – бюджетный комитет внёс в законопроект поправку, дающую право на льготу по транспортному налогу предприятиям, учредителями которых являются общественные организации инвалидов.

Комитетом единогласно рекомендованы к принятию ещё два проекта закона о мерах поддержки бизнеса, подготовленные на основании решения созданной в Собрании рабочей группы.

Первый из них снижает налоговые ставки по упрощённой системе налогообложения для организаций здравоохранения, оказывающих стоматологические услуги. Выпадающие доходы бюджета от введения этой нормы составят около 9,9 млн рублей. Второй законопроект увеличивает с 9 до 12 месяцев период предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов – такая поддержка оказывается организациям, где более половины работников составляют люди с ограниченными возможностями здоровья. Финансовый объём дополнительной помощи оценивается в 2,1 млн рублей.

В рамках заседания комитета депутаты рассмотрели поправки в бюджет текущего года. О причинах корректировки бюджета парламентариям доложила заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова. Как отметила финансист, в регион поступили федеральные средства в размере 2 млрд 389 млн 700 тысяч рублей. Эти деньги предназначены для реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, выполнения социальных обязательств, завершения начатых строек, проведения ремонтных работ, оснащения социальных объектов новым оборудованием.

Расходная часть регионального бюджета увеличивается на 3 млрд 685 млн 465 тысяч рублей. Людмила Павлова отметила, что по поручению правительства в условиях пандемии коронавируса в регионе формируется резервный фонд – его общий объём превышает миллиард рублей.

Кроме того, финансист обратила внимание депутатов на ещё одно важное направление региональных расходов – финансовая поддержка муниципалитетов. «В муниципальные образования направляются значительные средства – в общей сложности более 83 млн рублей. Кроме того, по решению губернатора в целях финансовой поддержки местных бюджетов уменьшается сумма погашения задолженностей по бюджетным кредитам. Это позволит районам высвободить средства на решение неотложных задач», - подчеркнула заместитель председателя областного комитета по финансам.

Заслушав заключения Счётной палаты области и юристов Собрания, члены комитета приняли решение о поддержке предложенных изменений в бюджет.