Губернатор Псковской области поручил усилить профилактику пьянства среди подростков

15:46, 30 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поручил комитету по образованию представить конкретные меры по профилактике употребления спиртных напитков среди несовершеннолетних. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, этот вопрос подняли члены регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на заседании 30 апреля.

Власти обеспокоены тем, что подростки находятся на дистанционном обучении, их меньше контролирует администрация школы и учителя, в прошлом месяце более 500 протоколов составила полиция на родителей, чьи дети находились на улице без сопровождения вопреки указу губернатора. Также прокурор области обеспокоен тем, что растёт уровень преступности в состоянии алкогольного опьянения среди подростков.

В связи с этим губернатор поручил председателю комитета по образованию Псковской области подготовить конкретный список дополнительных мер, которые предпринимают школы во время карантина. Возможно, в регионе примут нормативно-правовой акт для того, чтобы руководство школ начало принимать более действенные меры. «Они так и будут находиться в состоянии готовности, а дети так и будут ходить и распивать спиртные напитки», - обозначил проблему губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что дополнительные меры просто необходимы, чтобы «потом не кусать локти из-за этой статистики».