Псковский Красный Крест поддержал акцию «Свеча Памяти»

09:22, 04 мая 2020, ПАИ

Акцию в честь Дня Победы «Свеча Памяти» поддержал псковский Красный Крест. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

В связи с коронавирусом Псковское региональное отделение Российского Красного Креста призывает людей почтенного возраста в День Победы оставаться дома. Дети войны из числа участников президентского гранта «Социальная гостиная: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны» подключились к акции «Свеча Памяти». Каждый из них в 21:00 зажжет свечу в окне своего дома, соблюдая меры пожарной безопасности.

Рядом со свечой внуки и правнуки поставят портреты близких и родных людей. Надписи «Помним и гордимся!» усилят гордость за родных и близких. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал оставаться дома в День Победы. Праздник в этот день в регионе будет отмечаться в режиме онлайн. Кроме того, в этот день запланирован праздничный салют.