Михаил Ведерников призвал оставаться дома в День Победы

12:54, 29 апреля 2020, ПАИ

В День Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал граждан оставаться дома. Об этом он заявил во время заседания регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы 29 апреля.

«Оставайтесь дома или на даче, соблюдайте ограничительные меры, каким бы большим соблазн ни был пойти и поздравить дедушек и бабушек», - отметил губернатор, добавив, что в нынешней ситуации этого делать нельзя.

Михаил Ведерников отметил, что все мероприятия и личные поздравления, а также встречи в семейном кругу будут обязательно проведены, но только тогда, когда это будет безопасно. Обращаясь к гражданам, губернатор призвал проявить выдержку и терпение.

«В майские праздники и в День Победы везде будут стоять усиленные посты, улицы будут патрулироваться, - добавил глава региона. – К тем, кто будет находиться на улице без уважительной причины, будут применены меры административного воздействия, поберегите свой семейный бюджет».