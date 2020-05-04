Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт в Москве

10:08, 04 мая 2020, ПАИ

В Москве состоится тренировка воздушной части парада Победы. Об этом сообщает Росавиация.

4 мая был установлен временный режим использования воздушного пространства (резервные дни – 5-6 мая). Ограничения на работу аэропортов будут установлены также во время парада 9 мая.

Пользователи воздушного пространства будут заранее оповещены. Проведение воздушных парадов в честь 75-летия Победы предполагается в 32 городах страны. Во всех случаях оперативные органы обеспечат безопасность использования воздушного пространства.

В Псковской области празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн. В этот день запланирован запуск праздничного салюта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал оставаться дома.