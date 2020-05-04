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Общество

Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт в Москве

В Москве состоится тренировка воздушной части парада Победы. Об этом сообщает Росавиация.

4 мая был установлен временный режим использования воздушного пространства (резервные дни – 5-6 мая). Ограничения на работу аэропортов будут установлены также во время парада 9 мая.

Пользователи воздушного пространства будут заранее оповещены. Проведение воздушных парадов в честь 75-летия Победы предполагается в 32 городах страны. Во всех случаях оперативные органы обеспечат безопасность использования воздушного пространства.

В Псковской области празднование Дня Победы пройдет в режиме онлайн. В этот день запланирован запуск праздничного салюта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал оставаться дома.

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Работы по благоустройству воинских захоронений ведутся в Псковской области 4 мая 1945 года: подписан акт о капитуляции всех германских вооружённых сил Цикл видеоэкспозиций «Псковские писатели-фронтовики» представила областная библиотека Тренировка воздушной части парада Победы пройдёт в Москве Псковский Красный Крест поддержал акцию «Свеча Памяти» Себежские поисковики восстановили траншею в деревне Заситино ФОТОФАКТ: Припаркованные машины забрызгали краской при нанесении мурала на Рижском проспекте Поучаствовать в акции «Вальс Победы» в этом году можно онлайн Участники онлайн-эстафеты «Псковской правды» рассказали о тех, кем они гордятся 3 мая 1945 года: освобождение Берлина и победные митинги
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