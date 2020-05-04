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Общество

Вероятность второй волны пандемии в России оценил врач

Врач оценил возможность второй волны пандемии коронавируса в России. Вторая волна пандемии может ожидать россиян уже осенью, пишет РИА «Новости».

Такой исход событий возможен в случае, если не получится снизить скорость распространения коронавируса. По словам доктора медицинских наук Антона Ерошова, сезонный вирус осенью и зимой будет активизироваться.

Если у жителей России не появится популяционный иммунитет, то возможна вторая волна распространения вируса. В России коронавирусом заразилось 145 286 человек. В Псковской области количество заражённых возросло до 214.

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