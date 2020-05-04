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Общество

Первые два этапа распространения коронавируса Псковская область прошла успешно – Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что первые два этапа распространения коронавируса регион прошёл успешно. Об этом губернатор сообщил на своей странице в Instagram.

«Мы справились с привозными случаями, и что самое главное – получилось локализовать все возникшие за последние месяцы очаги заболевания», – отметил губернатор, добавив, что начался новый этап – бытовое распространение вируса.

По словам Михаила Ведерникова, инфицирование происходит бесконтрольно в случае, если люди массово выходят на улицу, нарушая режим самоизоляции.

«Нужно понимать, что потенциального носителя крайне сложно определить, когда люди заражаются от поручней на мостах, в парках, в общественных местах, от контактов в магазинах», – отметил губернатор.

По словам главы региона, начался самый сложный этап, когда риски поддаются контролю при условии соблюдения жителями всех предосторожностей.

Михаил Ведерников призвал всех соблюдать профилактические меры, оставаться бдительными.

«Сейчас мы идём лучше прогнозов. Но баланс остаётся очень хрупким», – отметил губернатор, добавив, что во время оперативного штаба 5 мая будут обсуждены возможности снятия ограничительных мер.

В Псковской области до 226 человек возросло количество заражённых коронавирусом. Выздоровели при этом 32 человека.

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