226 человек заразились коронавирусом в Псковской области

22:43, 04 мая 2020, ПАИ

В Псковской области коронавирусом заразились 226 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области на своей странице в Instagram.

Всего в регионе 226 подтверждённых случаев коронавируса. Умерло восемь человек, выздоровело – 32. Всего на коронавирус проверили 10 960 человек. Первое место по количеству инфицированных занимает Псков (73 человека), второе место – Островский район (27 человек), третье – Новосокольнический район (23 человека).