Александр Нестерук: В Псковской области каждый пятый случай заражения коронавирусом - привозной

15:18, 05 мая 2020, ПАИ

Руководитель Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил 5 мая на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, что в Псковской области каждый четвёртый-пятый случай заражения коронавирусом – завозной из-за пределов области.

«Новых вспышек в организованных коллективах нет. Было пять вспышек в стационарах, три из них завершились. В Островской межрайонной больнице - 30 человек, из них 13 медработников. В Псковской и Великолукской городских больницах такие случаи также были», - сказал Александр Нестерук.

Под медицинским наблюдением сейчас находится в области 845 человек: 458 - по контакту с заболевшими, 387 - приезжие. 72 человека находятся в обсерваторах. Руководитель Роспотребнадзора отметил значительное снижение темпов прироста инфицированных.

«Существует опасность, что с открытием дачного сезона санэпидобстановка может ухудшиться. Но можно пойти на снижение ограничительных мер – например, снять запрет на посещение кладбищ и посмотреть по открытию ряда объектов, где не будет скопления населения», - заметил Александр Нестерук.