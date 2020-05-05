Александр Нестерук назвал условия работы стоматологических клиник в Псковской области

16:42, 05 мая 2020, ПАИ

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 5 мая назвал условия работы стоматологических клиник в регионе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его мнению, разрешить работу стоматологических клиник на фоне распространения коронавируса можно только при условии предварительной записи и без скопления людей в коридорах. «Это надо разграничить. Продуманно подходить. И надо поработать над формулировкой», – отметил Александр Нестерук.

В ходе заседания губернатор Михаил Ведерников поручил председателю областного комитета по здравоохранению Марине Гаращенко и первому заместителю руководителя аппарата - начальнику правового управления администрации области Наталье Волковой детализировать работу стоматологий.

В настоящее время коронавирус в Псковской области подтверждён у 252 человек, выздоровели 32 пациента.