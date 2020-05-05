Эксперт: COVID-19 будет распространяться, пока им не переболеет до 70 % населения

23:58, 05 мая 2020, ПАИ

Коронавирусная инфекция COVID-19 будет распространяться до тех пор, пока ею не переболеет от 60 до 70 % населения. Как пишет РИА «Новости», об этом заявил глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

«Мы знаем, что почти наверняка будет вторая волна», – заявил специалист. Он добавил, что ряд учёных считают возможной и третью волну распространения коронавируса.

Лотар Вилер заявил, что социальная дистанция должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни.

В мире коронавирусной инфекцией заразилось более 3,6 млн человек. По данным оперативного штаба, в России инфицировано более 150 тысяч человек.