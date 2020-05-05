Более 150 тысяч человек заразились коронавирусом в России

10:50, 05 мая 2020, ПАИ

155 370 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Росси. Как пишет ТАСС, такие данные озвучил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

За сутки количество инфицированных возросло на 10 102. Всего выздоровели 19 865 пациентов, за сутки – 1 770.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России выросло до 1 451, за сутки скончались 95 человек.

По состоянию на 4 мая в Псковской области заразились коронавирусом 226 человек, выздоровели 32 пациента.