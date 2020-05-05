Более 3,6 млн человек в мире заразились коронавирусом

23:18, 05 мая 2020, ПАИ

3 млн 630 тысяч 942 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире по состоянию на вечер 5 мая. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Всего умерло 255 096 человек, выздоровело более 1,18 млн пациентов. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в США – 1 млн 194 тысячи 494, при этом в стране скончалось 70 тыс. 110 человек.

В Испании 218 тысяч 11 заражённых коронавирусом, в Италии – 213 тысяч 13, в Великобритании – 196 тысяч 239.

По данным оперативного штаба, в России инфицировано более 150 тысяч человек. В Псковской области количество заражённых коронавирусом выросло до 252 человек.