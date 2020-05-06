34 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
В Псковской области от коронавируса вылечились 34 человека. Об этом сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 11 тыс. 342 исследования. Всего подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе – 252. Умерло 8 человек.
Статистика по районам:
Псков – 75
Бежаницкий район - 1
Великие Луки – 23
Великолукский район – 1
Гдовский район – 14
Дедовичский район – 7
Дновский район - 1
Красногородский район – 3
Куньинский район - 1
Невельский район - 16
Новоржевский район – 3
Новосокольнический район - 23
Опочецкий район – 3
Островский район – 35
Печорский район – 5
Плюсский район – 1
Псковский район – 17
Пустошкинский район – 5
Пушкиногорский район - 1
Пыталовский район – 2
Себежский район – 1
Стругокрасненский район – 5
Усвятский район - 1
По состоянию на утро 6 мая в мире зарегистрировано 3 млн 728 тысяч 47 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19.