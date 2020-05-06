9 Мая в Псковской области пройдёт в новом безопасном режиме

13:01, 06 мая 2020, ПАИ

Из-за коронавируса 9 Мая в Псковской области пройдёт в новом безопасном режиме, сказал на заседании регионального оргкомитета «Победа» 6 мая губернатор Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Однако новый режим не должен повлиять на торжественность события, отметил глава региона. Он также попросил удержаться от соблазна лично поздравить ветеранов войны, а все подарки передавать бесконтактным способом и с соблюдением всех мер безопасности.

«Важно исключить также участие в любых массовых мероприятиях. Единственый формат, который рекомендуется, - можно возложить цветы к Вечному огню или памятнику, но делать это необходимо с социальной дистанцией. Цветы могут возложить глава района и председатель районного Собрания - вдвоём», - рекомендовал Михаил Ведерников.