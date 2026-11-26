Белорусская делегация познакомилась с разработками юных инженеров в псковском «Кванториуме»

13:23, 26 ноября 2026, ПАИ

Делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра страны Натальей Петкевич посетила детский технопарк «Кванториум Псков» в рамках рабочего визита в Псковскую область сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ































Директор технопарка Надежда Григорьева познакомила гостей с его инфраструктурой. «Кванториум» занимает площадь 1 428 квадратных метров. Здесь работают направления промышленной робототехники, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), медиа, урбанистики, искусственного интеллекта в экологии, нанотехнологий и аэротехнологий. Также в технопарке есть зона «Хайтек» и шахматный класс.

Представителям Беларуси показали образовательные программы и разработки школьников в области робототехники, виртуальной и дополненной реальности, геологии, медиа, нанотехнологий и беспилотных летательных аппаратов.

В частности, ребята осваивают 3D-моделирование, создают компьютерную графику и цифровые проекты. Одно из направлений работы технопарка – искусственный интеллект. С 2019 года здесь реализуют проекты с использованием нейросетей.

Одна из учениц «Кванториума» разработала и обучила нейросеть для воссоздания фресок Снетогорского монастыря. Сейчас эту технологию используют во время экскурсий.

Наталья Петкевич пообщалась с наставниками и учащимися технопарка. Школьница Алиса Акимова представила гостье собственную разработку – робота, который может самостоятельно ухаживать за небольшими растениями. Заместитель премьер-министра пожелала девочке успехов в дальнейшем развитии проекта.

Наставники также рассказали, что выпускники «Кванториума» поступают в ИТМО и авиационные институты. Некоторые получают возможность поступить без вступительных испытаний благодаря победам в составе команд технопарка на международных соревнованиях.

Отдельное внимание уделили проектам, связанным с сохранением исторического наследия Пскова.

«В одну из наших летних смен мы пригласили археологов. Ребята составили цифровую модель местности. Если в центре города будут вестись какие-то работы, то мы можем с точностью сказать, где и что можно делать, чтобы не потревожить культурный слой», – рассказала специалист по проектному управлению Анастасия Хорошавкина.