Почти 2 млн рублей выделили на выплаты ветеранам в Великих Луках

13:03, 06 мая 2020, ПАИ

В Великих Луках на выплаты ветеранам выделили почти 2 миллиона рублей. Об этом рассказала глава администрации города Любовь Романова во время заседания регионального оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы.

«Выделено 1,9 млн рублей, единовременные выплаты получат 902 человека», - рассказала Любовь Романова.

В рамках ремонта жилья для ветеранов были выделены средства на ремонт двух квартир. 90 % юбилейных медалей уже было вручено.

«Особое внимание уделено памятникам, произведён их осмотр, замена обелисков, - отметила глава администрации. – Они были приведены в порядок».

Также ведутся работы по оформлению города – будут установлены 42 баннера. В учреждениях культуры проводятся мероприятия в онлайн-форматах.

«9 мая по городу будет курсировать два спецсредства с песнями военных лет», - добавила Любовь Романова.

Ранее сообщалось, что ко Дню Победы в Псковской области пройдёт более 30 онлайн-акций. Продуктовые подарочные наборы получат более 10 тысяч ветеранов региона.