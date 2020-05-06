126 тысяч коек для пациентов с коронавирусом развёрнуто в России

13:33, 06 мая 2020, ПАИ

В России для лечения пациентов с коронавирусом развёрнуто 126 тысяч инфекционных коек, что составляет порядка 10% от общего количества коек в стране. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы 6 мая, сообщает РИА Новости.

По словам министра, на сегодняшний день в России в реанимации находятся порядка 1,5 тысячи человек.

По последним данным, в России выявлено 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, 1 тысяча 537 человек умерли, 21 тысяча 327 – выздоровели. В Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34.