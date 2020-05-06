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Общество

Дезинфекцию улиц проведут в Пскове 7 мая

7 мая с 4:00 до 10:00 в Пскове проведут дезинфекцию улично-дорожной сети и автобусных остановок. Она пройдёт в рамках профилактических мероприятий по противодействию распространению коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова.

Псковичей и гостей города просят в указанный период минимизировать время нахождения на улице и убрать припаркованный вдоль проезжей части транспорт.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. Умерло 8 человек, вылечились – 34. Всего в России выявлено 165 929 случаев заражения коронавирусом, 1537 человек умерли, 21 327 – выздоровели.

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