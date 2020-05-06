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Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00
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Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров станет гостем проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 6 мая в 19:00.

Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса? Какие опасения связывают россияне с распространением COVID? Что в большей степени волнует людей: коронавирус или экономическая ситуация, им вызванная? Как меняется оценка институтов власти? На эти и другие темы поговорим в онлайне с директором одной из ведущих социологических компаний России Валерием Фёдоровым.

Прямую трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00 В Пскове составили первые протоколы за отсутствие у пассажиров масок в автобусах и такси Борис Ёлкин: Мы предписываем подрядчикам соблюдать все меры предосторожности Более 70 млн рублей сэкономила Псковская область на торгах по дорожным работам Борис Ёлкин: Почти на всех объектах ведутся дорожные работы Максим Нечаев рассказал о причинах «глубокого пике» цены на нефть Этот год будет тяжёлым для нефтяной отрасли - эксперт Эксперт: Чтобы понимать рынок нефти, надо обращать внимание на цену Brent Максим Нечаев: Падение цены на американскую нефть почти не отразилось на России Максим Нечаев о ситуации на нефтяном рынке (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
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