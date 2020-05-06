Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса — ПАИ-live c директором ВЦИОМ Валерием Фёдоровым в 19:00

17:52, 06 мая 2020, ПАИ

Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров станет гостем проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 6 мая в 19:00.

Как меняется общественное поведение в условиях пандемии коронавируса? Какие опасения связывают россияне с распространением COVID? Что в большей степени волнует людей: коронавирус или экономическая ситуация, им вызванная? Как меняется оценка институтов власти? На эти и другие темы поговорим в онлайне с директором одной из ведущих социологических компаний России Валерием Фёдоровым.

Прямую трансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации, а также в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».