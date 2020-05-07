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Общество

Владелец «Спартака» заболел коронавирусом

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун был госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, сообщают представители пресс-службы московского футбольного клуба.

О состоянии бизнесмена не уточняется. С какого момента он находится в лечебном учреждении, также неизвестно.

Чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Российской премьер-лиге проведено 22 тура, лидером с 50 очками является «Зенит». «Спартак» находится на 8-м месте.

По последним данным, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1625 человек, выздоровело – 23 803.

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