Владелец «Спартака» заболел коронавирусом

13:07, 07 мая 2020, ПАИ

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун был госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19, сообщают представители пресс-службы московского футбольного клуба.

О состоянии бизнесмена не уточняется. С какого момента он находится в лечебном учреждении, также неизвестно.

Чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в Российской премьер-лиге проведено 22 тура, лидером с 50 очками является «Зенит». «Спартак» находится на 8-м месте.

По последним данным, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 1625 человек, выздоровело – 23 803.