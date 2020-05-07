Второй COVID-центр предложили создать в Псковской области
Создать COVID-центр в Великих Луках предложили в ходе селекторного совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками региона 7 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Отмечается, что Великие Луки при финансовой поддержке готовы развернуть около 200 дополнительных коек.
«Мы обязательно это предложение проработаем, – отметил Михаил Ведерников. – Но пока мы остановились на варианте – один мощный COVID-центр в Пскове».
Губернатор отметил, что на сегодняшний день сложно создать COVID-центр с таким уровнем оборудования и профессионализмом врачей, как в Пскове.
«Но, тем не менее, нужно рассматривать различные сценарии. Мы будем смотреть, по какому пути двигаться», – добавил Михаил Ведерников.
В Псковской области коронавирусом заразились 270 человек, в России - 177 160.