Второй COVID-центр предложили создать в Псковской области

15:58, 07 мая 2020, ПАИ

Создать COVID-центр в Великих Луках предложили в ходе селекторного совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с медиками региона 7 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отмечается, что Великие Луки при финансовой поддержке готовы развернуть около 200 дополнительных коек.

«Мы обязательно это предложение проработаем, – отметил Михаил Ведерников. – Но пока мы остановились на варианте – один мощный COVID-центр в Пскове».

Губернатор отметил, что на сегодняшний день сложно создать COVID-центр с таким уровнем оборудования и профессионализмом врачей, как в Пскове.

«Но, тем не менее, нужно рассматривать различные сценарии. Мы будем смотреть, по какому пути двигаться», – добавил Михаил Ведерников.

В Псковской области коронавирусом заразились 270 человек, в России - 177 160.