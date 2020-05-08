Перчаточный режим могут отменить к 15 мая

10:31, 08 мая 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объяснил введение в регионе перчаточного режима, отвечая на вопросы псковичей в своём Instagram.

«На сегодняшний день по статистике 95 % заражённых заражаются не воздушно-капельным путём благодаря ношению масок, а контактным – в общественных местах, через поверхности. И перчатки здесь действительно помогают», – подчеркнул он.

Глава региона отметил, что на майских праздниках было зафиксировано большое количество людей в общественных местах и на улицах. «Поэтому были вынуждены ввести такую меру», – отметил он. Михаил Ведерников выразил надежду, что такая мера будет временной и 12 – 15 мая её сделают рекомендательной.

Также глава региона обратил внимание на то, что введение масочного режима дало очень хороший результат.

«В начале эпидемии коронавируса в мире все покупали туалетную бумагу в больших объёмах. Я не знаю, зачем это делали в России, но в Китае её использовали как альтернативу перчаткам для того, чтобы не касаться голыми руками потенциально заражённых поверхностей в общественных местах», – добавил Михаил Ведерников.

Также губернатор объяснил необходимость запрета на примерку одежды в магазинах.