Михаил Ведерников – о запрете примерки одежды в магазинах: Это не бред

10:32, 08 мая 2020, ПАИ

«Это не бред. Мне интересно, кто рискнул бы надеть на себя свитер после того, как его примерил заражённый человек», – прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram запрет на примерку одежды в магазинах в ходе ответов на вопросы псковичей.

«Посмотрите на одежду, если она вам визуально подходит – оплатите, заберите домой, померьте её, – отметил он. – Подойдёт – оставьте, не подойдёт – верните в магазин».

Михаил Ведерников напомнил, что по федеральному законодательству можно вернуть одежду в магазин в течение 14 дней. «А у продавца будет возможность обработать одежду парогенератором», – добавил губернатор.

Также Михаил Ведерников объяснил необходимость введения перчаточного режима.