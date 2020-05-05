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Общество

Псковичей обязали носить маски и перчатки при посещении магазинов

Жителей Псковской области обязали носить маски и перчатки при посещении торговых точек. Соответствующие изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внёс губернатор Михаил Ведерников.

В обязательном порядке торговые залы должно быть обеспечены дезинфицирующими средствами для обработки рук. Отмечается, что примерка одежды запрещена, а возвращённые покупателями товары должны проходить дезинфекционную обработку.

Документ разрешает с 6 мая возобновить работу магазинам, имеющим отдельный вход с улицы, реализующим товары, не указанные в перечне непродовольственных товаров первой необходимости.

Также с 6 мая в Псковской области разрешена работа стоматологических клиник.

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