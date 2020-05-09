Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)
9 мая в 18:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось всенощное бдение в неделю четвёртую по Пасхе.
С расписанием трансляций богослужений в обители на неделю можно ознакомиться здесь>>>.
С 31 марта и до особого распоряжения Псковская митрополия Русской православной церкви в связи с пандемией коронавируса организовала трансляцию богослужений в интернете. Запрет на посещение храмов прихожанами в Псковской области продлили до 12 мая.