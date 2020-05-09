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Общество

Всенощное бдение началось в Псково-Печерском монастыре (ПРЯМОЙ ЭФИР)

9 мая в 18:00 в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре началось всенощное бдение в неделю четвёртую по Пасхе.

С расписанием трансляций богослужений в обители на неделю можно ознакомиться здесь>>>.

С 31 марта и до особого распоряжения Псковская митрополия Русской православной церкви в связи с пандемией коронавируса организовала трансляцию богослужений в интернете. Запрет на посещение храмов прихожанами в Псковской области продлили до 12 мая.

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