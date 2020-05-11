Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

17:06, 11 мая 2020, ПАИ

За второй квартал 2020 года страховые и налоговые платежи пострадавшего в период пандемии бизнеса, а также социально ориентированных НКО будут списаны полностью – их не надо будет платить. «Простого переноса фискальных платежей недостаточно», – заявил Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

Так, списать налоги и страховые взносы смогут 1,5 миллиона малых и средних предприятий России.

Всем самозанятым гражданам вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.

Также Владимир Путин объявил, что 12 мая в России завершается период нерабочих дней.