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Общество

У второго сотрудника комитета по соцзащите Псковской области обнаружили коронавирус

В комитете по социальной защите Псковской области зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Отдельно сообщаю, что в комитете по социальной защите Псковской области продолжается эпидемиологическое расследование: установлен второй случай заболевания COVID-19», – написал глава региона.

Ранее Михаил Ведерников сообщал, что в региональной администрации зафиксировано два случая коронавируса: «В администрации Псковской области второй подтверждённый случай заболевания коронавирусом. Сотрудник комитета по социальной защите. Круг контактных лиц определён. Он ограничен только сотрудниками комитета. С предыдущим случаем этот не связан, необходимые меры были приняты вовремя».

По данным на 11 мая, в Псковской области 340 человек заражены коронавирусом.

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