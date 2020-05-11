В Псковской области заражено коронавирусом 340 человек

23:09, 11 мая 2020, ПАИ

В Псковской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 340. Актуальную статистику на вечер 11 мая привёл губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Динамика роста подтверждённых случаев остаётся довольно высокой. К сожалению, говорить о выходе на плато пока рано», – заметил глава региона.

Лидируют по количеству заболевших коронавирусом Псков (100 человек), Островский район (53), Невельский район (30), Великие Луки (26), Новосокольнический район (25).

Статистика по районам: Бежаницкий район – 1, Великолукский район – 4, Гдовский район – 18, Дедовичский район – 7, Дновский район – 2, Красногородский район – 3, Куньинский район – 1, Невельский район – 30, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 25, Опочецкий район – 6, Островский район – 53, Палкинский район – 1, Печорский район – 6, Плюсский район – 2, Порховский район – 7, Псковский район – 22, Пустошкинский район – 6, Пушкиногорский район – 2, Пыталовский район – 3, Себежский район – 2, Струго-Красненский район – 9, Усвятский район – 1.

Вылечились от коронавируса 67 человек. «Хорошие новости: за неделю число выздоровевших выросло более чем в два раза. Специалисты говорят, что эта цифра будет и дальше расти достаточно быстро», – написал Михаил Ведерников.

Также губернатор рассказал о том, что у второго сотрудника комитета по соцзащите Псковской области обнаружили коронавирус.