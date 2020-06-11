Сергей Грахов оценил масштаб разрушений после шторма на юге Псковской области

23:47, 10 июня 2020, ПАИ

Сильнее всего от урагана, обрушившегося на Псковскую область 10 июня, пострадала южная часть Бежаницкого района – та, что ближе к Локнянскому. В Бежаницком районе проходит заседание оперативного штаба, определяются последствия и ущерб от урагана. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

По предварительной информации, значительная часть населённых пунктов Бежаницкого района осталась без электричества из-за поваленных линий электропередачи.

В нескольких многоквартирных домах пострадали кровли. «Будем оценивать размер ущерба, смотреть, как максимально быстро устранить. Если кровли будут требовать капитального ремонта, то при необходимости будем подключать механизмы и средства администрации области», – отметил Сергей Грахов.

Информации о разрушенных домах в Локнянском районе не поступало. Известно о кратковременном отключении воды, поскольку локнянская водонапорная башня была обесточена. «Сейчас её электроснабжение восстановлено, водоснабжение – тоже», – подчеркнул председатель профильного комитета.

Социальные объекты в Бежаницах и Локне от электроснабжения не отключались.

По оперативной информации, по дороге из Локни в Бежаницы в районе деревни Утехино повалено около 30 опор линий электропередачи. Энергетики направляют бригаду на восстановление энергоснабжения.

Губернатор Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле. Информации о человеческих жертвах в МЧС не поступало. Псковское агентство информации собрало фотографии последствий урагана.