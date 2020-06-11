В Бежаницком районе ураганным ветром повалены деревья, сорваны крыши с жилых домов
10 июня граничащие с Локнянским районом территории пострадали от сильнейшего ветра. Как рассказал газете «Сельская новь» глава Бежаницкого района Сергей Михеев, стихия затронула Фишнево, Аполье, ряд населённый пунктов Выдумской стороны.
«Повалены деревья, повреждены крыши в основном частных домов. Сейчас собираем информацию, оцениваем масштабы разгула стихии», – сообщил он.
Глава уточнил, что в район выслана группа специалистов ГУ МЧС России по Псковской области.
На местах в первые же часы после прекращения сильного ветра распиливали поваленные деревья. С наступлением темноты работы прекратили. «До 4-5 утра. Затем вновь приступим к распиливанию деревьев», – добавил Сергей Михеев.